У Вінницькій області з храму вкрали натільні хрестики та 200 гривень

У селі Яришівка Вінницької області з приміщення церкви зловмисники викрали наперсний хрест, понад 20 срібних натільних хрестиків та гроші.

Зловмисники потрапили до Свято-Димитрівського храму шляхом віджиму вікна, повідомляє "Vinbazar.com".

За вчинення крадіжки з проникненням у приміщення зловмисникам загрожує до 6 років ув’язнення. Правопорушників наразі шукає поліція.