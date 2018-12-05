У Вінницькій області з храму вкрали натільні хрестики та 200 гривень
10:23, 05 грудня 2018Суспільство
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Поліція / УНІАН, ілюстративне фото
У селі Яришівка Вінницької області з приміщення церкви зловмисники викрали наперсний хрест, понад 20 срібних натільних хрестиків та гроші.
Зловмисники потрапили до Свято-Димитрівського храму шляхом віджиму вікна, повідомляє "Vinbazar.com".
За вчинення крадіжки з проникненням у приміщення зловмисникам загрожує до 6 років ув’язнення. Правопорушників наразі шукає поліція.
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