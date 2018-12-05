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На Франківщині згоріла церква

09:56, 05 грудня 2018
Суспільство
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Згоріла церква / gk-press.if.ua

На момент прибуття пожежників будівля церкви була повністю охоплена вогнем, площа пожежі складала 375 м. кв., повідомляє "Галицький кореспондент".

О 20.00 пожежу було локалізовано, а о 22.19 – ліквідовано, розповіли в ДСНС.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити перекидання вогню на дві поруч розташовані будівлі. Вогнем знищено будівлю церкви.

До гасіння пожежі було залучено всього 33 чоловіки на 7 одиницях техніки.

Травмованих та загиблих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

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