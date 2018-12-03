У Мелітополі водій перетворив салон маршрутки у «храм на колесах»

У Мелітополі їздить маршрутка, салон якої нагадує іконостас із ликами святих і молитовними письменами.

Про це повідомляє місцевий портал ria-m.tv.

На верхній панелі біля водія при вході в салон розміщено напис: «Гимн Новой жизни! Так говорит Господь! Конец тьмы - начала Бессмертия и нетления. Пришло время не умЕрать, кто примет дух Жизни Христа. Плоть не увидит смерти и плоть постепенно перейдёт от власти смерти во власть Жизни Христа. Аминь!» (орфографія оригіналу збережена).

Автобус працює на 27 міському маршруті, який курсує до лікарняного містечка на мікрорайоні.

"Пасажири по-різному сприймають побожність водія. Маршрутка, хоч і старенька, але чиста і вся в іконах. Все ж якийсь захист є, міркують одні. Інших такий храм на колесах лякає, і при спогляданні ікон, якими обклеєна навіть бічна панель у салоні, воліють зачекати на іншу маршрутку", - йдеться у повідомленні.