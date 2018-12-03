У Львові збиратимуть гроші на реставрацію скульптури Іісуса Христа

Студенти Університету банківської справи збиратимуть кошти на відновлення однієї з найцінніших архітектурних пам`яток старовинного Львова - скульптури Іісуса Христа на куполі каплиці Боїмів.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на Львівську галерею мистецтв імені Бориса Возницького. Каплиця Боїмів є філією Галереї мистецтв.

Фігура Іісуса Христа на куполі каплиці встановлена приблизно у 1597-1605 р., до її створення був долучений вроцлавський будівничий Андрій Бемер - видатний скульптор Центрально-Східної Європи.

Пам’ятка є унікальною і має велику архітектурну та мистецьку цінність. На жаль, статуя не реставрувалась близько 400 років та потребує порятунку, йдеться на сторінці галереї у Facebook.

«Аукціон надій» – щорічний благодійний захід, який проводять студенти Університету банківської справи з 2005 року. Для аукціону художники надають свої роботи. Справу уже підтримали Петро Сипняк, Євген Безніско, Василь Бабій.

Благодійній аукціон, на якому будуть зібрані кошти на відновлення скульптури відбудеться у Львові 20 грудня о 17.00 у приміщенні «Bankhotel».