У Києво-Печерській лаврі відкрилася Резиденція Святого Миколая

У п'ятницю, 30 листопада, відбулося урочисте відкриття резиденції святого Миколая у Великій Лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника за сприяння Печерської районної у місті Києві державної адміністрації.

Про це повідомляє прес-служба Печерської РДА.

Особливістю святкового відкриття Резиденції Святого Миколая стало представлення містечка янголів - Міжнародної виставки авторських ляльок «Янголи, ті… що завжди поруч».

Цього року на відвідувачів Резиденції чекає багато цікавих святкових заходів, дзеркальне шоу, відеоподорож стежками Миколая Чудотворця та розважальні програми для дітей та дорослих.

Всі охочі можуть написати листа до Святого Миколая, завітати до «Альтанки бажань», познайомитись з творчими роботами різної техніки виконання митців та близько ста майстрів з України, Грузії та Ізраїлю.

Цьогорічною новинкою став вишитий QR-код Резиденції, локація від кінокомпанії Kazka Production – декорації і костюми з фільму «Тільки Диво», прем’єра якого відбудеться незабаром.

Резиденція Святого Миколая працюватиме: з 01 грудня по 25 грудня 2018 року за адресою: Київ, вул. Лаврська, 9, Велика лаврська дзвіниця.