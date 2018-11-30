У львівському музеї імені Андрея Шептицького розробили віртуальну гру «Створи ікону»

Національний музей ім. Андрея Шептицького у Львові має найбільшу у світі збірку давньої західноукраїнської ікони.

На її основі музейники розробили віртуальну гру, щоб зацікавити відвідувачів, повідомляє «Zaxid.net».

«Ми хочемо цим показати, щоби кожна дитина, кожен відвідувач, навіть дорослий, практично міг відчути себе іконописцем, побачити всі етапи, як ікона малюється. Тому що ікона створюється довго», – розповіла Марія Кузьміна, завідувачка сектору науково-освітньої роботи музею.

Найкраще гру у дії показує сам іконописець Роман Зілінко. Відвідувач має можливість вибрати, яке із 6 зображень малюватимемо – Миколая, Христа Пантократора, Богородицю та інші. А далі віртуально проходить кожен етап іконопису.

«Спочатку беремо дошку, вибираємо, яка вона буде. Це липова? Чому липова? Для чого і що таке шпуги, як їх вставляється. Далі вирізається ковчег. І так, крок за кроком, малюємо до кінця. Після такої гри дитина вже пам'ятатиме, як створюється ікона», – показує етапи роботи Роман Зілінко, керівник експозиційно-виставкового відділу музею.

На інтерактивний проект отримали грант від Українського культурного фонду. І такими іграми музей виховує собі глядача.

Наразі гра «Створи ікону» доступна на моніторах посеред експозиції давніх ікон. А потім її викладуть на сайт музею і буде можливість встановити собі мобільний додаток.