У Запоріжжі проведуть молитовний сніданок східного регіону України

Під час засідання Ради релігійних організацій регіону йшла мова щодо необхідності проведення у Запорізькій області молитовного сніданку східного регіону України.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль, повідомляє "Актуально".

Участь у зустрічі взяли представники Церков, члени Ради релігійних організацій.

"Було ухвалено рішення, що у першій половині грудня у Запорізькій обласній філармонії відбудеться молитовний сніданок всього східного регіону України за участі представників релігійних організацій, державних діячів, політиків, урядовців, громадських лідерів, бізнесменів, іноземних дипломатичних представництв", - написав Костянтин Бриль.

Вын також зауважив, що попри "введення військового стану у Запорізькій області, немає жодних обмежень прав громадян, у тому числі – на відвідання церков та проведення молебнів".

Голова облдержадміністрації запевнив, що в регіоні наразі приділяється велика увага безпеці та збереженню миру та спокою. Також подякував представникам різних релігійних конфесій за толерантність.