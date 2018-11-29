У Ковелі пастор церкви «Слово життя» влаштував стрілянину

Смертельну стрілянину в Ковелі влаштував пастор церкви «Слово життя», яка перебуває у структурі церкви «Посольство Боже», очолюваної скандальним Сандеєм Аделаджою.

Як повідомляє «ВолиньPost», за даними поліції, 26 листопада у Ковелі 46-річний місцевий житель під час конфлікту застрелив із зареєстрованої мисливської зброї двох ковельчан, 51-го та 25-ти років, після чого наклав на себе руки. Ще одного потерпілого, 43-річного чоловіка, із вогнепальним пораненням доставили у лікарню.

Згідно з інформацією на сайті Ковельської міської ради, релігійну громаду церкви Повного Євангелія «Слово життя» очолював Кононенко Олег. Про його смерть написали на офіційній сторінці церкви «Слово життя» у Facebook.