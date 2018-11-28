У львівський собор святого Юра прибуде Вифлеємський вогонь

У львівському соборі святого Юра 2 грудня під час Великої Вечірні буде винесено вогонь, а також спис Вифлеємської ікони Пресвятої Богородиці.

Як повідомляє "Духовна велич Львова", також відбудеться молитва за мир.

"Початок Різдвяного посту співпав з тривожними подіями в нашій державі. Не випадково саме в ці важкі дні до Архикатедрального собору святого Юра прибуває вогонь, запалений у Вифлеємі – місті, де народився наш Господь, Князь Миру! Ласкаво запрошуємо усіх людей доброї волі долучитися до спільної молитви за єдність і соборність України, щоб із запаленим від вифлеємського вогню світильником, споглядаючи лик Богоматері, ми випросили мир", - сказав капелан Львівської міської ради отець Павло Дроздяк.