У Києві затримали чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву

Поліцейські затримали чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву в Києві.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у столиці Андрій Крищенко, передає "Сьогодні" з посиланням на прес-службу поліції.

Зловмисником виявився 32-річний киянин. В його будинку провели обшук, в ході якого вилучили планшети, мобільні телефони, рюкзаки, горючі рідини, клейку стрічку і одяг. Його спільників шукають.

Підпал стався 15 листопада на Подолі. У поліцію зателефонував охоронець і сказав, що невідомі кинули пляшки із запальною сумішшю в бічні двері Андріївської церкви.Загоряння не сталося, ніхто не постраждав. З місця події експерти вилучили скляну пляшку зі слідами кіптяви, обмотану клейкою стрічкою, залишки частин інших пляшок і рюкзак.

Окремо наголошується, що раніше чоловік проблем із законом не мав. Сьогодні, 27 листопада, зловмисникові оголосили про підозру і найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Кримінальне провадження розслідується за і ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (замах на умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. За вчинене правопорушення передбачено до десяти років позбавлення волі.

Раніше Верховна Рада України передала Андріївську церкву в користування Вселенського патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій. Цю пропозицію в парламент вносив президент України Петро Порошенко, він також підписав ухвалений Радою закон.

На даний момент Андріївська церква є діючою церквою Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Однак предстоятель УАПЦ Макарій заявив, що Україна жертвує Андріївську церкву Вселенському патріарху.

Раніше, 25 січня, були здійснені акти вандалізму в Десятинному монастирі Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ у Києві. Поліція затримала зловмисників, які намагалися підпалити монастир.