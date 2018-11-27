У Рівному єпархіальне управління УПЦ обмалювали написами про «кров моряків»
13:59, 27 листопада 2018Суспільство
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У Рівному єпархіальне управління УПЦ обмалювали написами про «кров моряків» / rivne.church.ua
У ніч з 26 на 27 листопада невідомими особами було скоєно акт вандалізму над Рівненським єпархіальним управлінням Української Православної Церкви.
Зловмисники розписали стіни будинку та розлили фарбу при вході у приміщення, повідомляється на сайті Рівненської єпархії УПЦ.
На місці працювала слідчо-оперативна група. За фактом злочину відкрито кримінальну справу.
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