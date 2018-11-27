У Рівному єпархіальне управління УПЦ обмалювали написами про «кров моряків»

У ніч з 26 на 27 листопада невідомими особами було скоєно акт вандалізму над Рівненським єпархіальним управлінням Української Православної Церкви.

Зловмисники розписали стіни будинку та розлили фарбу при вході у приміщення, повідомляється на сайті Рівненської єпархії УПЦ.

На місці працювала слідчо-оперативна група. За фактом злочину відкрито кримінальну справу.