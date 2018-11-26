У Львові тривають відкриті лекції про таємниці Біблії, закодовані у Корані

У листопаді у Центрі митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету (УКУ, Львів) відбуваються лекції з циклу «Несподіваний Іслам».

Чергова лекція була присвячена темі «Біблія в Корані», повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Іslam.in.ua.

«Які таємниці життя Ісуса приховує Коран? Чи знаєте ви, що Марія — єдине жіноче ім’я, згадуване в Корані? Хто спокусив Адама та чому різниться кількість дерев у раю в Біблії та Корані, ким насправді був Авраам/Ібрагім, що говорить Старий Завіт про нащадків Ізмаїла та чому християнам варто знати, що таке Курбан-байрам... » — ціла низка питань розглядалася на другій лекції, яку прочитав Роман Назаренко, докторант Тілбурзького університету (Нідерланди).

На захід прийшло понад 200 осіб, тож організаторам (Центр Митрополита Андрея Шептицького) довелося змінити місце на більшу аудиторію.

Центр митрополита Андрея Шептицького ініціював цей курс, щоб спростувати хибні уявлення про іслам — «релігію, найближчу до християнства», пише сайт Іslam.in.ua. Зазначається, що мусульмани визнають і П’ятикнижжя (Таурат), і Псалми (Забур), і Євангелію (Інджіль) як священні книги.

На офіційній сторінці Центру були анонсовані тези лекцій: «Ми поговоримо про міжрелігійний діалог ісламу та християнства, про Коран і Біблію, про арабський світ та політичні процеси в ньому. Чому іслам асоціюють із тероризмом, та яка роль ЗМІ, ІДІЛ та „Боко харам“ у цих процесах? Яка роль жінки в мусульманській системі цінностей та чи різниться вона від християнської? На завершення, ми спробуємо відповісти на питання: кому належить Єрусалим та яке значення, має місто, де перетинаються три релігії».