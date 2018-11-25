У Києві відкриють меморіальну дошку на честь ідеолога нацизму

Влада міста Києва планує відкрити меморіальну дошку на честь прихильника ідеології соціал-дарвінізму і одного із засновників ідеології українського націоналізму Дмитра Донцова.

Донцов був великим прихильником ідеї «перманентної класової боротьби», а також теорії, згідно з якою правити країною повинен «елітний орден, нещадний до решти черні», повідомляє JewishNews.

Донцов наполягав на необхідності виділити з українського народу певну расу «аристократичних нордійців». Як повідомляє видання, сам «нордієць» народився в сім'ї торговця сільгоспмашинами Івана Дмитровича і Єфросиньї Йосипівни (Осипівни) Донцових.

Відомий єврейський громадський діяч Едуард Долинський прокоментував ідею мерії на своїй сторінці у Facebook:

"Цікаво, чи будуть на дошці його цитати, наприклад, «міжнародне жидовство - це сила розкладання, що сараною накинулось на Німеччину», чи «євреї кастрували душу народу, привносячи в літературу і пресу жидівський, космополітичний дух, принижуючи і висміюючи національну гордість, патріотизм, героїчне мистецтво", - написав він.

Багато сучасників Донцова критикували його за русофобію і расизм. Після Другої світової війни ідеолог нацизму проживав у Канаді, де і був похований у 1973 році.