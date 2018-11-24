Глава МЗС України пропонує назвати вулицю на честь австрійського кардинала

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у бліц-інтерв’ю 21 листопада під час робочого візиту до Австрії висловив думку, що у Києві варто назвати вулицю на честь віденського кардинала Теодора Інніцера, який - один з небагатьох у Європі - у 1933 році привертав світову увагу до Голодомору в Україні та допомагав українцям.

Про це повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт УГКЦ.

"Після мого повернення до України я пропонуватиму, щоб постать кардинала Інніцера отримала належну повагу і пам'ять також в Україні. Можливо, це могла б бути вулиця, названа на його честь. Погодьтеся, це було б символічно - щоб, наприклад, там, де є вулиця Андрея Шептицького, також з’явилася вулиця на честь іншої людини, яка зробила трагедію Голодомору відомою у світі", - сказав глава МЗС.