На Львівщині за 13 мільйонів відреставрують церкву ХVІ століття
16:26, 23 листопада 2018Суспільство
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Храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці / zruchno.travel
Храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці у смт. Щирець, що на Львівщині планують відреставрувати за 13 млн гривень.
Про це повідомляють "Варіанти" з посиланням на "ProZorro".
Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА оголосив закупівлю на порталі ProZorro із реставрації оборонних мурів та благоустрій храму.
Аукціон стартує 4 грудня, а термін виконання усіх робіт – до 31 грудня 2019 року. Вартість закупівлі становить 13 478 801 грн.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці – пам'ятка архітектури XVI століття, у 1893 році галицький архітектор Василь Нагірний здійснив її реконструкцію.
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