На Львівщині за 13 мільйонів відреставрують церкву ХVІ століття

Храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці у смт. Щирець, що на Львівщині планують відреставрувати за 13 млн гривень.

Про це повідомляють "Варіанти" з посиланням на "ProZorro".

Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА оголосив закупівлю на порталі ProZorro із реставрації оборонних мурів та благоустрій храму.

Аукціон стартує 4 грудня, а термін виконання усіх робіт – до 31 грудня 2019 року. Вартість закупівлі становить 13 478 801 грн.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці – пам'ятка архітектури XVI століття, у 1893 році галицький архітектор Василь Нагірний здійснив її реконструкцію.