У Києві на території храму загасили пожежу
15:21, 23 листопада 2018Суспільство
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На території храму сталася пожежа, ілюстрація / svidok.info
Ліквідовано займання сміття на території одного із столичних храмів.
Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у місті Києві, 23 листопада о 08.53 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України повідомлення про пожежу на вул. Тростянецька.
На місце події прибули рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на території храму горіло сміття та дрова на площі 3 кв. м.
Пожежу ліквідували. Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
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