У Києві на території храму загасили пожежу

Ліквідовано займання сміття на території одного із столичних храмів.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у місті Києві, 23 листопада о 08.53 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України повідомлення про пожежу на вул. Тростянецька.

На місце події прибули рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на території храму горіло сміття та дрова на площі 3 кв. м.

Пожежу ліквідували. Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.