У Вінниці сталася пожежа у храмі УПЦ КП
13:23, 23 листопада 2018Суспільство
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Пожежа у Вінниці / naparise.com
Сьогодні, 23 листопада, у Вінниці сталася пожежа у храмі УПЦ КП.
Загоряння сталося у капличці Великомученика Георгія Побідоносця (Юрія Переможця) на вулиці Стельмаха, повідомляє «NaПарижі» з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Вінницькій області.
Наразі пожежу уже ліквідовано. На місці події працювали два пожежних автомобілі. Причини та наслідки загоряння встановлюється фахівцями.
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