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У Вінниці сталася пожежа у храмі УПЦ КП

13:23, 23 листопада 2018
Суспільство
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Пожежа у Вінниці / naparise.com

Загоряння сталося у капличці Великомученика Георгія Побідоносця (Юрія Переможця) на вулиці Стельмаха, повідомляє «NaПарижі» з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Вінницькій області.

Наразі пожежу уже ліквідовано. На місці події працювали два пожежних автомобілі. Причини та наслідки загоряння встановлюється фахівцями.

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