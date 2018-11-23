Сьогодні, 23 листопада, у Вінниці сталася пожежа у храмі УПЦ КП.

Загоряння сталося у капличці Великомученика Георгія Побідоносця (Юрія Переможця) на вулиці Стельмаха, повідомляє «NaПарижі» з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Вінницькій області.

Наразі пожежу уже ліквідовано. На місці події працювали два пожежних автомобілі. Причини та наслідки загоряння встановлюється фахівцями.