У Львівській області в ДТП загинув священик УПЦ КП
08:55, 23 листопада 2018Суспільство
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У Львівській області в ДТП загинув священик / vgolos.com.ua
У середу вранці неподалік від с. Велика Вільшаниця Золочівського району Львівської області автомобіль Citroen Berlingo врізався у туристичний автобус Neoplan.
На момент аварії у туристичному автобусі були пасажири. Вони не постраждали. А от водій легкового автомобіля загинув на місці ДТП, повідомляє "Вголос".
Загиблим виявився священик УПЦ КП Володимир Марцинів. Трагедія сталася на місці, де три роки тому загинув в аварії співак Владислав Левицький.
Користувачі Мережі відзначили, що ділянка дороги, на якій сталася аварія, небезпечна.
Місцеві жителі відзначають, що в день аварії священик прямував до храму.
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