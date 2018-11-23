У Львівській області в ДТП загинув священик УПЦ КП

У середу вранці неподалік від с. Велика Вільшаниця Золочівського району Львівської області автомобіль Citroen Berlingo врізався у туристичний автобус Neoplan.

На момент аварії у туристичному автобусі були пасажири. Вони не постраждали. А от водій легкового автомобіля загинув на місці ДТП, повідомляє "Вголос".

Загиблим виявився священик УПЦ КП Володимир Марцинів. Трагедія сталася на місці, де три роки тому загинув в аварії співак Владислав Левицький.

Користувачі Мережі відзначили, що ділянка дороги, на якій сталася аварія, небезпечна.

Місцеві жителі відзначають, що в день аварії священик прямував до храму.