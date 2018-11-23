У Києві Музей хреста представить понад тисячу експонатів з північних областей України

У Національному заповіднику «Софія Київська» у виставкових залах «Хлібні» 23 листопада відбудеться відкриття виставки «Християнська спадщина нашої землі: Північ».

Про це повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на І-pro.kiev.ua.

Єдиний в Україні і Східній Європі Музей хреста (с. Гречане Дніпропетровської обл.), за підтримки програми міського голови м. Дніпра Бориса Філатова «Культурна столиця», представить понад 1100 експонатів з північних областей України — Київської, Чернігівської та Житомирської.

Експонати покажуть історію від часів Хрещення Русі через епоху Великого князівства Литовського і козацьку добу до початку ХХ ст. Тут преплетіння християнського й язичницького, хрестики полян, сіверян й деревлян, місцеві особливості хрестів і багато чого іншого.

Виставка триватиме з 23 листопада 2018 року по 25 січня 2019 року.