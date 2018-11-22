У Львові на Личаківському кладовищі затримали польських студентів, які намагались підпалити фаєри

У четвер, 22 листопада, близько 11.00 на Личаківському кладовищі затримали трьох польських студентів, які намагались підпалити фаєри на одному із полів цвинтаря.

Про це розповів заступник міського голови Львова із питань розвитку Андрій Москаленко, повідомляє ZAXID.NET.

«Провокаторів затримали неподалік польських військових поховань. Директор Личаківського кладовища повідомив, що після затримання охороною кладовища – одразу було викликано працівників поліції та СБУ. Провокаторів буде передано правоохоронним органам для вчинення дій згідно з чинним законодавством», – повідомив Андрій Москаленко.

Він уточнив, що охорона кладовища помітила на території цвинтаря трьох молодиків із сумкою, у якій провокатори принесли великі фаєри. Студентів затримали у той час, коли вони намагались підпалити їх.

Працівник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області Юрій Голуб сказав, що на місці події працює слідчо-оперативна група. Затриманими виявились іноземці віком 22, 24 та 26 років. За їхніми словами, вони студенти. Правоохоронці вилучили два використаних «фаєри», зараз встановлюються обставини події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає обмеження волі на термін до п’яти років або позбавлення волі на термін до чотирьох років. Вирішується питання про повідомлення іноземцям про підозру у скоєнні цього злочину та обрання для них міри запобіжного заходу.