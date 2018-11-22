У Львові презентують книгу про присутність Бога на Майдані
16:58, 22 листопада 2018Суспільство
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У Львові презентують книгу “Бог і Майдан: аналіз і свідчення” / velychlviv.com
У львівському Центрі Шептицького 26 листопада презентують колективну книгу "Бог і Майдан: оцінка і свідчення".
Ця книга є збіркою свідчень, статей, поєднаних однією темою – присутності Бога на Майдані, повідомляє "Духовна велич Львова".
У збірнику опубліковано доповіді учасників Революції Гідності, виголошені на конференціях "Богослов’я Майдану" і "Бог на Майдані: реальність чи міф?".
Презентація книги відбудеться у Парковій аудиторії Центру Шептицького о 19.00. Вхід вільний
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