У Львові презентують книгу про присутність Бога на Майдані

У львівському Центрі Шептицького 26 листопада презентують колективну книгу "Бог і Майдан: оцінка і свідчення".

Ця книга є збіркою свідчень, статей, поєднаних однією темою – присутності Бога на Майдані, повідомляє "Духовна велич Львова".

У збірнику опубліковано доповіді учасників Революції Гідності, виголошені на конференціях "Богослов’я Майдану" і "Бог на Майдані: реальність чи міф?".

Презентація книги відбудеться у Парковій аудиторії Центру Шептицького о 19.00. Вхід вільний