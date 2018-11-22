У Севастополі на Георгіївській скелі відновлять хрест, який впав через штормовий вітер

Найближчим часом буде відновлений хрест на Георгіївській скелі в районі Фіолента, який впав, не витримавши напору штормового вітру.

Щоб приступити до робіт, фахівці чекають поліпшення погодних умов, повідомив благочинний зі справ монастирів Сімферопольської і Кримської єпархії отець Каліннік в ефірі місцевого телеканалу, повідомляє sevkor.ru.

«Ми чекаємо, коли море заспокоїться. Братія монастиря, яка на це благословенна, разом із фахівцями обстежують можливості його (хреста), подальшого відновлення, – розповів він.

За його словами, скеля буде недовго стояти без хреста.

Хрест на Георгіївській скелі впав 19 листопада через сильний вітер.

Свою назву Георгіївська скеля отримала від того, що за переказами в 891 році тут потерпілим грецьким рибалкам явився святий Георгій Побідоносець. На скелі була знайдена його ікона, і в тому ж році на узбережжі заснований Свято-Георгіївський монастир.

У 1891 році на скелі був встановлений хрест із білого мармуру. У 20-ті роки хрест зняли. 14 вересня 1991 року у Свято-Миколаївській церкви (на Братському кладовищі в Севастополі) був освячений новий семиметровий металевий хрест, вагою 1,4 тонни.