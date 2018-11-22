У Бердичеві затримали молодика, який обікрав церкву

З релігійної споруди в у місті Бердичів викрали ноутбук.

Уранці 20 листопада до Бердичівського відділу поліції звернувся керівник місцевої церкви із повідомленням про крадіжку, інформує ГУ Нацполіції Житомирщини.

"На місці події поліцейські з’ясували, що з приміщення релігійної споруди уночі було викрадено ноутбук вартістю 7 тисяч гривень. Злодій потрапив усередину через незачинене вікно", - ідеться у повідомленні.

Під час першочергових заходів правоохоронці з’ясували, що кілька днів у релігійній громаді під час ремонтних робіт працював житель райцентру. За свідченнями очевидців, саме він міг бути причетний до злодіяння.

Поліцейські розшукали чоловіка, 24-річного бердичівлянина, для з’ясування обставин події. У скоєному він зізнався та повідомив, що заздалегідь залишив відчиненим вікно у церкві, уночі викрав комп’ютер та віддав на зберігання родичці. Поліцейські вилучили викрадене, зловмиснику може загрожувати від 3 до 6 років позбавлення волі.