На Закарпатті обікрали храм

У селі Коритняни, на Закарпатті, в ніч з 19 на 20 листопада невідомі пограбували церкву.

Про це з посиланням на сторiнку греко-католицької парафiї Святої Трiйцi села Коритняни у Фейсбук, повідомляє "Закарпаття онлайн".

"Пiсля опiвночi невiдомi особи проникнули в наш храм i наробили чималих збиткiв, поламали дверi, порозбивали скло i поламали скриньки для пожертв. Службовий собака впiймав слiд i повiв в напрямку центральної вулицi”, – вказано в повідомленні.

Як повідомили поліції, сума викрадених пожертв сягає всього приблизно 500 гривень. Вiдкрито кримiнальне впровадження за частиною 3 ст. 185 Кримiнального кодексу України – крадiжка з проникненням. Злодії ввiйшли до церкви, зламавши заднi дверi.