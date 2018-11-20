У Генічеську знайшли чоловіка, який розбирав паркан біля церкви

Працівниками сектору карного розшуку Генічеського відділу поліції встановлено особу зловмисника, який розбирав паркан навколо церкви в Генічеську.

Він розбирав паркан з метою подальшого продажу, повідомляє "Херсонщина за день".

Ним виявився раніше засуджений за аналогічні злочини житель АР Крим, який крав металеві елементи паркану.

Наразі проводиться досудове розслідування.