У Генічеську знайшли чоловіка, який розбирав паркан біля церкви
16:15, 20 листопада 2018Суспільство
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Чоловік розбирав паркан з метою подальшого продажу / ksza.ks.ua
Працівниками сектору карного розшуку Генічеського відділу поліції встановлено особу зловмисника, який розбирав паркан навколо церкви в Генічеську.
Він розбирав паркан з метою подальшого продажу, повідомляє "Херсонщина за день".
Ним виявився раніше засуджений за аналогічні злочини житель АР Крим, який крав металеві елементи паркану.
Наразі проводиться досудове розслідування.
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