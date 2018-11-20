У Софії Київській представлять понад 1100 експонатів християнського спадку з півночі України

У Національному заповіднику «Софія Київська» у виставкових залах «Хлібні» 23 листопада о 14.00 відбудеться відкриття виставки «Християнська спадщина нашої землі: Північ».

Єдиний в Україні і Східній Європі Музей Хреста, за підтримки програми міського голови Дніпра Бориса Філатова «Культурна столиця», представить понад 1100 експонатів з північних областей України – Київської, Чернігівської й Житомирської, повідомляє прес-служба заповідника «Софія Київська».

Експонати - від часів Хрещення Русі через епоху Великого князівства Литовського і козацьку добу до початку ХХ ст. Переплетення християнського й язичницького, хрестики полян, сіверян й деревлян, місцеві особливості хрестів і багато іншого.

Виставка триватиме з 23 листопада по 25 січня 2019 року.