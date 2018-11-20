У Софії Київській презентують рукописне Лавришівське Євангеліє XIV століття

Презентації видання рукопису «Лавришівське Євангеліє XIV століття» відбудеться 21 листопада у Національному заповіднику «Софія Київська».

Як повідомляє прес-служба заповідника, презентацію проведе видавництво «Горобець», за сприяння Українського культурного фонду, в рамках програми «Повертаємо в Україну культурну спадщину».

2009 року видавництвом «Горобець» започатковано проект «Повертаємо в Україну культурну спадщину», покликаний шляхом видань факсимільного типу зробити доступними для науковців та всіх, хто цікавиться історією, культурою та мовою нашої держави, середньовічні рукописні пам’ятки, що знаходяться поза межами України.

Від найбагатшої книжкової спадщини Київської Русі збереглося не більше одного відсотка усіх рукописів, створених у князівських скрипторіях, – це книги релігійні, історичні й державотворчі. Видавництво «Горобець» повертає ці книжні пам’ятки.

Нині презентується видання унікальної рукописної книги Лавришівського Євангелія XIV ст., яка зберігається в Національному музеї в Кракові, у зібранні Бібліотеки князів Чарторийських (Польща). Видання супроводжують наукові дослідження, здійснені вченими України та Польщі, які пов’язують створення цього пергаменного кодексу, що отримав подальше життя в Лавришівському монастирі (Білорусь) і від якого здобув цю назву, зі становленням православ’я та литовсько-руської писемності Великого князівства Литовського, що розвивалася за галицько-волинською писемною традицією (Україна). Пам’ятка є цінним джерелом української мови.