Премію Рильського вручили перекладачу твору буддійського монаха XIV ст.

У київському Літературно-меморіальному музеї Максима Рильського 15 листопада віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко та голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко вручили диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського молодому літератору Ніні Баликовій за переклад з давньояпонської на українську мову твору філософа, письменника, буддійського монаха XIV століття Кенко-хоші «Нотатки знічев’я».

Про це повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на І-pro.kiev.ua.

Книга перекладу вийшла у 2017 році у ДП «Спеціалізоване видавництво «Либідь».

Лауреат премії Ніна Баликова – аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Японську мову та літературу вона вивчала в Інституті філології цього ж університету, а також здобула ступінь магістра гуманітарних наук у токійському університеті Васеда.

«Нотатки знічев΄я» («Цуредзуреґуса») – один з найкращих творів у жанрі дзуйхіцу (дослівно — «услід за пензлем») японської класичної літератури доби Середньовіччя. Це збірка есеїв, новел, оповідань та легенд про минуле Японії, про давні японські звичаї, обряди, записані автором власні переживання, почуття, емоції, роздуми, спостереження, спогади.

В’ячеслав Кириленко назвав великою подією в літературному житті України вихід цієї книги, яка зближує два народи, відкриває українцям японську культуру і філософську думку.

«З метою популяризації України і української літератури в світі з наступного року ми плануємо присуджувати Премію імені М. Рильського у двох номінаціях - за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів, а також за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу. Відповідні зміни до положення про премію готує Держкомтелерадіо», - зазначив В’ячеслав Кириленко.