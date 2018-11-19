У Дніпрі та під Черніговом пограбовані храми УПЦ

Поблизу Чернігова у селі Скоринець Чернігівського району невідомі пограбували храм Казанської Божої матері, який знаходиться у підпорядкуванні Української Православної Церкви.

Про це в понеділок, 19 листопада, повідомляє "Кореспондент" з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Відзначено, що невідомі проникли в храм, пошкодивши металопластикове вікно. З храму зловмисники викрали три ікони - Спаситель, Богородиця і Спас нерукотворний. Зараз встановлюється завдані збитки. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Крадіжка.

У той же час, у Дніпрі пограбували Центральний храм на честь ікони Божої Матері Несподівана радість. Зловмисники тричі проникали на територію і забрили цінні речі.

Зокрема, за інформацією Нацполіції, невідомі вкрали молитовники, рясу, церковні цінності та особисті речі священнослужителів. Цінні речі вони відразу здавали в ломбард, а потім поверталися "за новою партією".

Як повідомляється, злочин зафіксували камери спостереження, тому незабаром трьох дніпрян 34, 32 і 29 років затримали. У них вилучили деякі викрадені речі і дізналися, куди вони здали інші.