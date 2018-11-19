У Києві відомий історик розповість про церкви, які зруйнувала радянська влада

Зустріч просвітницького циклу лекцій «Никольские вечора» пройде при столичному храмі на честь святителя Миколая 22 листопада.

Як повідомляє "Фома в Україні", відомий дослідник київської старовини, автор книг, присвячених історії столиці, Михайло Кальницький розповість про храми, спроектованих єпархіальним архітектором Володимиром Ніколаєвим (1847-1911). У тому числі – про ті церкви, які зруйнувала радянська влада.

Мова піде про Трапезний храм на честь преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерської лаври, Свято-Вознесенську церкву на Байковому кладовищі, Стрітенський храм (не зберігся), Введенська церква (не збереглася), відновлений храм на честь святителя Михаїла, що при Олександрівській лікарні, Благовіщенська та Олександро-Невська церкви (не збереглися), архітектурний комплекс Покровського жіночого монастиря, каплиці на Лук'янівці (не збереглася).

Початок заходу о 19.00. Зустріч пройде за адресою: вул. Є. Коновальця (колишня Щорса), 23-25 (адміністративний корпус лікарні № 17, на території якої побудований храм). Найближча станція метро «Печерська».