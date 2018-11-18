У Кривому Розі прихильники автокефалії штурмували будинок митрополита УПЦ

У Кривому Розі 17 листопада у будинку митрополита Криворізького і Нікопольського Єфрема УПЦ пройшла акція прихильників автокефалії.

Про це повідомляє "Перший Криворізький".

Зокрема, кілька десятків активістів приїхали до будинку владики, щоб поговорити про автокефалію Церкви в Україні" і погляди митрополита на сформовану ситуацію. Активісти хотіли потрапити у двір.

Один з учасників акції намагався виламати ворота. Мітингувальники принесли з собою плакати, які розвісили на паркані. Коли активісти зрозуміли, що митрополит до них не вийде, вони розійшлися.