этот материал доступен на русском

У Кривому Розі прихильники автокефалії штурмували будинок митрополита УПЦ

01:08, 18 листопада 2018
Суспільство
2916 0
У Кривому Розі прихильники автокефалії штурмували будинок митрополита УПЦ / 1kr.ua

Про це повідомляє "Перший Криворізький".

Зокрема, кілька десятків активістів приїхали до будинку владики, щоб поговорити про автокефалію Церкви в Україні" і погляди митрополита на сформовану ситуацію. Активісти хотіли потрапити у двір.

Один з учасників акції намагався виламати ворота. Мітингувальники принесли з собою плакати, які розвісили на паркані. Коли активісти зрозуміли, що митрополит до них не вийде, вони розійшлися.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter