У Кривому Розі прихильники автокефалії штурмували будинок митрополита УПЦ
01:08, 18 листопада 2018Суспільство
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У Кривому Розі прихильники автокефалії штурмували будинок митрополита УПЦ / 1kr.ua
У Кривому Розі 17 листопада у будинку митрополита Криворізького і Нікопольського Єфрема УПЦ пройшла акція прихильників автокефалії.
Про це повідомляє "Перший Криворізький".
Зокрема, кілька десятків активістів приїхали до будинку владики, щоб поговорити про автокефалію Церкви в Україні" і погляди митрополита на сформовану ситуацію. Активісти хотіли потрапити у двір.
Один з учасників акції намагався виламати ворота. Мітингувальники принесли з собою плакати, які розвісили на паркані. Коли активісти зрозуміли, що митрополит до них не вийде, вони розійшлися.
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