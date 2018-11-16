Сьогодні Софію Київську підсвітять фіолетовим кольором

Сьогодні, 16 листопада о 18.30, у столиці відбудеться традиційне підсвічування Софії Київської фіолетовим кольором до Міжнародного дня передчасно народжених дітей.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, фіолетовий колір – символ Міжнародного дня передчасно народжених дітей. Архітектурні споруди та пам’ятки багатьох країн світу підсвічують фіолетовим, а відомі особистості вдягають фіолетові елементи одягу, чим закликають звернути увагу на проблему народження недоношених дітей.

17 листопада Київ, як і увесь світ, відзначатиме 10-й ювілейний рік від заснування Міжнародного дня передчасно народжених дітей. У цей день родини передчасно народжених дітей, лікарі-неонатологи та лікарі відділень ІТ, педіатри і просто небайдужі люди об’єднуються, аби підтримати передчасно народжених малюків усього світу.

Організатором заходів до Міжнародного дня передчасно народжених дітей виступила Асоціація батьків передчасно народжених дітей «Ранні пташки».

Відзначання Міжнародного дня передчасно народженої дитини із конференціями, підсвіченням відомих архітектурних споруд фіолетовим кольором та Святами для дітей та лікарів також відбудуться у Полтаві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Вінниці, Львові, Чернігові, Хмельницькому, Житомирі, Маріуполі, Рівному, Сумах, Івано-Франківську, Чернівцях.