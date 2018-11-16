На Галичині обікрали старовинну церкву

У ніч на 15 листопада у селі Махнівці Золочівського району обікрали старовинну дерев’яну церкву на честь святих Кузьми та Дем’яна.

Злодії винесли із храму старовинну золоту чашу, євангеліє, вишитий фелон, дві позолочені корони для шлюбу, збільшену копію чудотворної ікони Матері Божої Махновецької, хрести, вервицю та інші цінні речі та скриньку для пожертвувань, повідомляють "Версії" з посиланням на zaxid.

Парафіяни храму планували встановити у церкві сигналізацію, та не встигли. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці наразі з’ясовують усі обставини крадіжки.

*Церква святих Кузьми та Дем’яна у селі Махнівці збудована в 1697 році. Іконостас храму виготовлено за кошти єпископа Луцького і Осторозького Йосифа Виговського, внука Гетьмана Івана Виговського у 1723 -1724 роках. У XVIII столітті храм дещо розширили. У 1970 році церкву відреставрували. Храм є пам’яткою архітектури національного значення. Надбрамна дзвіниця старша за храм.