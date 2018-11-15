У національному заповіднику «Софія Київська» прокоментували спробу нападу на Андріївську церкву, що сталася сьогодні вранці.

Офіційна заява прес-служби Національного заповідника «Софія Київська» опублікована на офіційній сторінці у Фейсбук.

"15 листопада було здійснено спробу нападу на Андріївську церкву, яка входить до складу Національного заповідника «Софія Київська». Інформуємо ЗМІ та громадськість про таке:

1. Охорона Національного заповідника попередила спробу підпалу.

2. Під час нападу ні співробітники Національного заповідника, ні пам’ятка не постраждали.

3. Наразі йдуть слідчі дії, про результати яких буде повідомлено додатково відповідними компетентними органами.

Колектив Національного заповідника «Софія Київська» заявляє, що подібними діями нас не залякати і ми будемо надалі сумлінно виконувати свою роботу, охороняючи наші пам’ятки", - йдеться в повідомленні.