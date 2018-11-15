На Волині освятили пам’ятний хрест на могилах воїнів Першої світової війни

На Волині, на території Свято-Хрестовоздвиженського храму селища Колки відбулося відкриття та освячення хреста на могилах воїнів, які загинули в боях за Колки в 1915–1916 роках.

Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.

Після Богослужіння присутні зібрались на місці встановлення хреста. Настоятель храму протоієрей Олександр Білінський здійснив чин освячення.

Роман Оксенюк, ініціатор та організатор події, виступив з доповіддю про історичні події, в центрі котрих в ті роки опинилось містечко. Він розповів про трагічні сторінки Першої світової та роль українців того часу у боротьбі за незалежність для своєї землі.

Згодом у храмі була показана презентація старих світлин селища, які Роман Оксенюк старанно збирав кілька років, досліджуючи архіви та інтернет-джерела різних країн.