Невідомі намагалися підпалити Андріївську церкву
09:27, 15 листопада 2018Суспільство
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Андріївська церква / BBC.com
У Києві сьогодні, близько 07.20, двоє невідомих намагалися підпалити Андріївську церкву.
Як повідомляє «Київ оперативний», вони кидали пляшки із запалювальною сумішшю. Підпал не вдався - споруда не загорілася. Після цього молоді люди втекли у бік Пейзажної алеї.
«Храм є власністю України, ним, як ви всі знаєте, мають дати користуватися Вселенському патріархату. Андріївську ще де-факто не передали, але у державне майно пляшки вже летять.
Нагадаю, Україна має намір номінувати Андріївську церкву як окремий об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Звісно, якщо та вціліє. Бо раніше їй загрожували зсуви землі, а тепер ось», - написав на своїй сторінці у Фейсбук громадський діяч, журналіст Ігор Луценко.
Наразі тривають розшуки злочинців.
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