Невідомі намагалися підпалити Андріївську церкву

У Києві сьогодні, близько 07.20, двоє невідомих намагалися підпалити Андріївську церкву.

Як повідомляє «Київ оперативний», вони кидали пляшки із запалювальною сумішшю. Підпал не вдався - споруда не загорілася. Після цього молоді люди втекли у бік Пейзажної алеї.

«Храм є власністю України, ним, як ви всі знаєте, мають дати користуватися Вселенському патріархату. Андріївську ще де-факто не передали, але у державне майно пляшки вже летять.

Нагадаю, Україна має намір номінувати Андріївську церкву як окремий об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Звісно, якщо та вціліє. Бо раніше їй загрожували зсуви землі, а тепер ось», - написав на своїй сторінці у Фейсбук громадський діяч, журналіст Ігор Луценко.

Наразі тривають розшуки злочинців.