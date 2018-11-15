На Львівщині реалізували проект «Музей однієї ікони»

У Моршині було реалізовано проект «Музей однієї ікони».

Про це повідомляє Zik.ua з посиланням на повідомлення Моршинської міської ради

У рамках реалізації проекту музей обладнали сучасним обладнанням: звукопідсилюючою та звуковідтворюючою апаратурою, освітленням, мультимедійним обладнанням, придбано дерев’яні лавки та підставки для інформаційних альбомів. Для ознайомлення з історією та представленими музейними експонатами виготовлено поліграфічну продукцію.

Проект реалізовано в рамках програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яка реалізується Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна» та фінансується за кошти міського бюджету, обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей, компанії ДТЕК, ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар».