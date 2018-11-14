Одеський священик-пауерліфтер встановив новий рекорд України

У Кривому Розі на останньому відкритому кубку AWPC/WPC України з пауерліфтингу, жиму штанги лежачи та становій тязі, священик із села Кубей Болградського району Одеської області Віктор Кочмар встановив новий рекорд України.

Про це повідомляє "Дніпро. Коментарі" з посиланням на «Топор».

Священик-пауерліфтер виступив у новій для цих змагань дисципліні — «строгий підйом штанги на біцепс» і став кращим у відкритій і своїй вікових групах, а також в абсолютній категорії, завоювавши три медалі.

Крім того, на цих змаганнях Віктор Кочмар зумів побити рекорд України, встановлений ним навесні цього року, піднявши штангу вагою 85 кілограмів (на один кілограм важче).