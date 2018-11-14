У Мукачівському замку відкопали дивну споруду - імовірно, мечеть хана Сулеймана.

Знахідку було виявлено наприкінці цього літа під час розчищення ровів та мурів замку від чагарників та будівельного сміття, що проводяться у фортеці останні кілька місяців, повідомляє портал uzhgorod.net.ua.

Ісламська нетипова для закарпатців, тому здогадки про мечеть довго не розголошували пресі. Але зараз у адміністрації Паланку майже не залишилось сумнівів, розповів заступник директора Мукачівського історичного музею «замок Паланок» Тарас Синявський.

– Круглі арки, купол, можливо кібла, що є основною стіною мечеті та інші елементи розкопаної споруди вказують на те, що це, можливо, мусульманський храм. Можливо також, що це була ротонда - також круглий храм. Аби визначити істинне призначення споруди потрібно зняти ще кілька шарів ґрунту та подати заявку до міжнародної комісії, що займається дослідженням подібних історичних тем, – зауважив Синянський.

Мечеть могла з’явитись тут в часи хана Сулеймана у 1520-ті роки, припускає він. В історичних джерелах сказано про хана Кутеска, який хотів захопити замок, але це йому не вдалось. Хан Батий у XІІІ столітті також двічі намагався захопити Мукачівську фортецю. І хан Атламош теж приходив сюди із завойовницькими намірами. Але всі вони не зуміли заволодіти замком.