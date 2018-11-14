У львівському Гарнізонному храмі духовно відзначать День студента
20:33, 14 листопада 2018Суспільство
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Гарнізонний храм св. Петра і Павла у Львові / orphancenter.org.ua
У львівському Гарнізонному храмі на честь святих Петра і Павла 15 листопада духовно відзначать міжнародний День студента.
Як повідомляє «Духовна велич Львова», о 19.00, після літургії в Гарнізонному храмі відбудеться спілкування з отцем Степаном Сусом - настоятелем храму, Головою Центру військового капеланства, Синкелом у справах капеланства військових, ув’язнених, студентів та дітей-сиріт.
Програма:
18.00 – Божественна літургія.
19.00 – Слово до студентів.
На святкування також запросили викладачів та академічну спільноту університетів Львова.
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