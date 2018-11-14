Вірян не пустили на богослужіння до собору Зарваницької Божої Матері УГКЦ
14:59, 14 листопада 2018Суспільство
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Тимошенко у Зарваниці / прес-служба "Батьківщини"
У вівторок, 13 листопада, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко відвідала богослужіння у соборі Зарваницької Матері Божої (Тернопільська область) УГКЦ.
Як повідомляють "Букви", богослужіння відбулось персонально для Тимошенко.
Портал "Ternopil Travel" повідомляв, що Тимошенко не погодилася молитися в храмі разом зі звичайним парафіянами, тому людей попросили вийти з собору. Після для політика і тих, з ким вона приїхала, провели індивідуальне богослужіння. Люди тим часом залишалися на вулиці за закритими дверима.
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