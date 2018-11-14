Вірян не пустили на богослужіння до собору Зарваницької Божої Матері УГКЦ

У вівторок, 13 листопада, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко відвідала богослужіння у соборі Зарваницької Матері Божої (Тернопільська область) УГКЦ.

Як повідомляють "Букви", богослужіння відбулось персонально для Тимошенко.

Портал "Ternopil Travel" повідомляв, що Тимошенко не погодилася молитися в храмі разом зі звичайним парафіянами, тому людей попросили вийти з собору. Після для політика і тих, з ким вона приїхала, провели індивідуальне богослужіння. Люди тим часом залишалися на вулиці за закритими дверима.