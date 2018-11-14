У мережі опублікували відео найстарішого храму Мелітопольщини з висоти пташиного польоту

Блогер Дмитро Антифєєв опублікував в мережі відео, яке показує всю красу і велич одного з найстаріший храмів Мелітопольського району - церкви святого Архістратига Михаїла в селі Тихонівка.

Як повідомляє 0619.com.ua, храм був побудований у 1905 році. За інформацією краєзнавців, до цього часу на цьому ж місці згоріло сім дерев'яних церков. А в 1902 році Таврійським губернським правлінням було прийнято рішення про будівництво кам'яного храму. Знадобилося три роки, щоб побудувати величний храм із червоної цегли.

У роки гонінь на церкву її не зруйнували, а залишили зерносховищем, у роки Другої світової війни в приміщенні храму розміщувалась лікарня. Покидаючи село, німецькі загарбники хотіли підірвати церкву, а разом з нею і всіх місцевих жителів. Але їм не вдалося знищити її.

У 2011 році церква святого Архангела Михаїла в селі Тихонівка увійшла до "Семи чудес Мелітопольського краю".