У Білорусі освятили хрест пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні

У рамках проведення акції «Запали свічку пам’яті» у агромістечку Довськ (Білорусь), біля храму Покрова Пресвятої Богородиці, 12 листопада відбулася церемонія відкриття та освячення оновленого Хреста вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

В урочистому заході взяли участь співробітники Посольства України в Республіці Білорусь, керівники Рогачовського району Гомельської області Білорусі, місцеві мешканці, представники української діаспори Білорусі, повідомляє прес-служба Посольства.

Перед освяченням Хреста пам’яті у храмі Покрова Пресвятої Богородиці відбувся молебень та були запалені свічки пам’яті жертв Голодомору.

Наразі це єдиний на території Білорусі пам’ятний знак жертвам Великого голоду в Україні – Голодомору 1932-1933 рр.