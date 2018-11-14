У Переяславі презентували унікальну колекцію хрестів
10:08, 14 листопада 2018Суспільство
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У Переяславі експонується унікальна колекція хрестиків / visnik-press.com.ua
У Переяславі впродовж двох місяців експонуватиметься унікальна колекція хрестиків.
Як повідомляє «Вісник Переяславщини», «Християнська спадщина нашої землі» – саме під такою назвою в меморіальному музеї Григорія Сковороди відкрилась виставка, на якій представлено понад тисячу натільних та нагрудних хрестиків.
Експозиція сформована за областями України. Відвідувачі зможуть побачити українські православні, католицькі та греко-католицькі натільні та нагрудні хрести, розмаїття культової пластики з різних регіонів нашої країни.
Виставка експонуватиметься для огляду у меморіальному музеї Г. Сковороди до 27 січня 2019 року. Вхід на виставку безкоштовний. Музей працює з 9 до 17 години.
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