У Переяславі презентували унікальну колекцію хрестів

У Переяславі впродовж двох місяців експонуватиметься унікальна колекція хрестиків.

Як повідомляє «Вісник Переяславщини», «Християнська спадщина нашої землі» – саме під такою назвою в меморіальному музеї Григорія Сковороди відкрилась виставка, на якій представлено понад тисячу натільних та нагрудних хрестиків.

Експозиція сформована за областями України. Відвідувачі зможуть побачити українські православні, католицькі та греко-католицькі натільні та нагрудні хрести, розмаїття культової пластики з різних регіонів нашої країни.

Виставка експонуватиметься для огляду у меморіальному музеї Г. Сковороди до 27 січня 2019 року. Вхід на виставку безкоштовний. Музей працює з 9 до 17 години.