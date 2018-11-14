У Києві презентують ікону "Скорботна Богородиця", яку написав друг Тараса Шевченка

У Києві в Національному музеї Тараса Шевченка презентують ікону Григорія Честахівського.

Про це в ефірі радіо "Культура" розповіла старша наукова співробітниця Національного музею Тараса Шевченка Юлія Чуприна, повідомляє сайт "Українського радіо".

"Ікона є досить унікальною, оскільки поєднує в собі риси двох іконописних канонів: західний (католицький) та східний (візантійський). Вона була знайдена приватною особою на території Старої Праги (Кропивницька область). Для власника ікони це є сімейна реліквія, яка передавалася через три покоління", — говорить Юлія Чуприна.

Вона розповіла, що давній друг музею, який знайшов власника реліквії, запропонував директору зробити з нею спільний проект, а оскільки ікона була в досить поганому стані, розпочався тривалий період її реставрації за рахунок музею та цієї приватної особи. За художньої експертизою,"Скорботна Богородиця" датується 1840-1859 роками. У період Другої світової війни родина власника ікони ретельно її переховувала від німців.

Ікону Григорія Честахівського можна буде побачити у Національному музеї Тараса Шевченка з 13 листопада до 3 лютого. Щосереди музей планує влаштовувати кураторські екскурсії.

Нагадаємо, що Григорій Честахівський був другом Тараса Шевченка та учнем Карла Брюлова. Він опікувався спадщиною Шевченка після його смерті та наполіг на перепоховання його в Каневі.