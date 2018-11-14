У Києві встановлять 3D-моделі відомих церков та соборів

У столиці для громадян із вадами зору встановлять 3D-моделі зменшених відомих історико-архітектурних споруд, що дасть змогу тактильно ознайомитися із відомими київськими пам’ятниками.

Про це повідомила прес-служба КМДА.

Зокрема, у 2019 році на Софійській площі планується встановити 3D-модель Софійського собору на п’єдесталі з білого мармуру та табличками з текстом Брайля і описом об’єкту. Згодом будуть виготовлені моделі Золотих воріт, Андріївської церкви, Михайлівського Золотоверхого Собору, Монументу «Батьківщина-Мати», Монументу Незалежності, Церкви Святого Миколая, пам’ятника Володимиру Великому.

«Ми провели перемовини із потенційними меценатами та виконавцями і досягнули домовленостей, які дозволяють нам починати роботу. Моделі будуть виготовлені та встановлені за рахунок благодійників», – зазначив начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко.

Першим етапом проекту є створення зменшеної архітектурної моделі ансамблю Софії Київської із полімерного пластику на 3D-принтері, другим – виготовлення силіконової форми, а третім – лиття із бронзи. Завершиться виготовлення моделі орієнтовно за 3 місяці. Кожна модель складається приблизно зі 100 деталей.