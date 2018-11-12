У Львові на цвинтарі польські футбольні фанати із фаєрами відзначали 100-річчя боротьби проти ЗУНР

Польські футбольні фанати із фаєрами і транспарантами на цвинтарі орлят у Львові відзначали 100-річчя боротьби поляків проти ЗУНР.

Польський меморіал на Личаківському кладовищі вони відвідували ще у неділю, 4 листопада, однак відомо про це стало лише після того, як вони 9 листопада опублікували фото цієї акції на своїй Facebook-сторінці, повідомляє Zaxid.net.

«Організація «Велика Сілезія» для Орлят Львівських і кресов'яків з нагоди 100-річчя героїчної оборони Львова відвідали цвинтар львівських орлят і як футбольні уболівальники віддали честь найбільшим польським героям, про яких проукраїнська польська держава забула», – йдеться у повідомленні на сторінці організації у Facebook.

На фото видно, що близько 10 чоловіків на цвинтарі орлят розгорнули великий біло-червоний транспарант з текстом «Орлята львівські, 100 років – це гасло польську відвагу прославляє. Сілезія віддає шану для Львова, духовного міста Вроцлава». При цьому фанати запалили більше десяти фаєрів.

Директор Личаківського кладовища Михайло Нагай підтвердив цю інформацію, додавши, що акція тривала не більше 5 хвилин.

Цвинтар орлят на Личаківському кладовищі у Львові – це меморіал польських військових, що загинули восени 1918 року у боях із підрозділами ЗУНР, а також у боях проти більшовиків у 1920 році. Після того, як у 1920 році Львів зайняли радянські війська, меморіал було частково знищено. Його почали відновлювати лише у 1980-90 роках за ініціативи польського підприємця Юзефа Бобровського. Сучасний меморіал відкрили вже у 2005 році.