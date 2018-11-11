Нова українська Церква може жити за григоріанським календарем

Єдина Помісна Церква, яку намагаються створити в Україні, може жити за григоріанським календарем, як і Константинопольська Церква.

Як відомо, Українська Православна Церква живе за юліанським календарем, як і Руська Православна Церква, Єрусалимська, Грузинська, Сербська, Польська, монастирі Афону (не дивлячись на те, що перебувають у підпорядкуванні Константинополя), а також окремі єпархії Румунської Православної Церкви.

Константинопольська Церква живе за григоріанським календарем (як і католицька). Згідно з цим підрахунком, Різдво на Фанарі відзначають 25 грудня.

Верховна Рада України минулого року затвердила святкування католицького Різдва Христового на державному рівні, зробивши 25 грудня вихідним днем.