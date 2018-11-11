У Львові біля храмів УПЦ з'явилися написи про "філію ФСБ"

Біля трьох храмів УПЦ у Львові з'явилися написи "московський патріархат - філія ФСБ".

Про це повідомила у фейсбук Львівська міська організація ОУН.

Сьогодні біля так званих "храмів" московського патріархату у Львові на вул.Антоновича, на пр.Червоної Калини та вул.Короленка з'явились написи "московський патріархат - філія ФСБ". Невідомі патріоти, мабуть, намагались донести до львів'ян, які не в курсі, що у Львові діють три філії ФСБ РФ під виглядом християнських церков", - йдеться в повідомленні.

Речник Львівської єпархії УПЦ МП о. Маркіян Каюмов назвав тих, хто лишив написи, провокаторами.

"Я знав лише про випадок на Червоної Калини, так що ви зробили для мене відкриття. Але позиція наша, і моя зокрема буде така сама, як і після останнього випадку з обклеювання церкви листівками, - ми вважаємо, що таке вчинили не патріоти, а провокатори", - сказав він.