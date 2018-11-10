У Житомирі на могилу пологівського маніяка вбили березовий кілок

Безжального "пологівського маніяка" поховали у звичайному секторі серед інших могил.

Серійного вбивцю Сергія Ткача поховали на міському цвинтарі в Житомирі, але не в секторі для безрідних, як про це напередодні заявляли, а у звичайному секторі серед інших небіжчиків. Родичі померлих приголомшені і вимагатимуть перепоховання, йдеться в сюжеті "ТСН".

"Ось могила його, дивіться, без хреста, без нічого", - показує місцевий копач могил.

Руслан щодня ховає людей на міському цвинтарі. Що цього разу в домовині серійний убивця не знав, поки не побачив документів.

"Я підписував, де похований. Ну, я зразу подивився, подумав, що це він, потім ім’я побачив", - розповів Руслан Покотинський.

Він каже, що домовину привезли двоє представників колонії у цивільному. Прощатися не приходив ніхто.

"Не було нікого. Я знаю, що в нього дружина є і дитина. Шкода ту дитину, що в неї такий батько", - вважає він.